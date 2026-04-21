Новак Джокович: Ще бъда готов за "Ролан Гарос"

Сръбският тенисист се надява да се завърне още в Рим, но поставя като основна цел участието си в Париж
Новак Джокович увери, че ще бъде напълно готов за участие на Ролан Гарос, въпреки че все още се възстановява от контузия. Сръбският тенисист, който присъства на церемонията по наградите "Лауреус" в Мадрид, сподели, че работи усилено, за да се завърне на корта възможно най-скоро.
38-годишният носител на 24 титли от Големия шлем призна, че се надява да играе още на турнира от сериите "Мастърс" в Рим, но не даде категорична прогноза за участието си там.
"Надявам се скоро. Тренирам, за да играя в Рим, но не мога да правя прогнози, защото всичко зависи от развитието на контузията. За "Ролан Гарос" обаче ще бъда готов“, заяви Джокович пред испанските медии.
До момента през сезона сърбинът е участвал само в два турнира. Той достигна до финала на Откритото първенство на Австралия, където отстъпи на Карлос Алкарас, а след това отпадна на осминафиналите в Индиън Уелс.
Заради травма в дясното рамо Джокович пропусна надпреварите в Маями, Монте Карло и Мадрид, като основната му цел остава пълно възстановяване навреме за втория турнир от Големия шлем за годината в Париж.