Джокович пропуска Мастърс 1000 в Париж

Седемкратният шампион Новак Джокович няма да участва в предстоящия турнир Rolex Paris Masters. Това съобщи самият той в социалните мрежи, с което слага край на надеждите си за осми трофей в надпреварата.

38-годишният сърбин за последно се състезава по-рано този месец на Мастърс 1000 в Шанхай, където достигна полуфиналите, но беше изненадващо елиминиран от шампиона Валентен Вашеро.

„Скъпи Париж, за съжаление няма да участвам в тазгодишния Rolex Paris Masters. Имам невероятни спомени и огромен успех през годините, особено с това, че съм печелил титлата 7 пъти. Надявам се да се видим догодина. Мерси“, написа Джокович.

В отсъствието на Джокович, Карлос Алкарас и Яник Синер ще бъдат сред водещите имена в изданието на турнира за 2025 г., което за първи път ще се проведе на новата локация – La Défense Arena. Надпреварата ще се проведе между 27 октомври и 2 ноември.

Въпреки отсъствието си от Париж, Новак Джокович вече си осигури участие във финалите на ATP (Nitto ATP Finals) за рекорден 18-и път, с което изравни постижението на Роджър Федерер. Сърбинът държи и рекорда за най-много титли от Финалите – 7 на брой.

Джокович е с баланс от 35 победи и 11 загуби през сезона. Сред акцентите в годината са 100-ната му титла на ниво ATP в Женева, както и достигането до полуфиналите на всички четири турнира от Големия шлем.