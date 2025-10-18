Джокович се класира за Финалния турнир на ATP в Торино

Новак Джокович се класира за Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), съобщиха от пресслужбата на организацията пред агенция ТАСС.

Сърбинът се класира за турнира за 18-и път, изравнявайки рекорда на Роджър Федерер. Той участва в надпреварата 16 пъти, преди да се оттегли от турнира през 2024 г. поради контузия.

Швейцарецът пък игра 17 пъти в турнира, като се оттегли от събитието през 2020 година.

Финалите на ATP през 2025 година ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия). Преди това испанецът Карлос Алкарас и италианецът Яник Синер, който ще защитава титлата си, също се класираха за събитието.