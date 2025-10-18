БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джокович се класира за Финалния турнир на ATP в Торино

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът се класира за турнира за 18-и път, изравнявайки рекорда на швейцареца Роджър Федерер.

джокович спирка сърбинът полуфинал тенис турнира сериите мастърс 1000 шанхай
Слушай новината

Новак Джокович се класира за Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), съобщиха от пресслужбата на организацията пред агенция ТАСС.

Сърбинът се класира за турнира за 18-и път, изравнявайки рекорда на Роджър Федерер. Той участва в надпреварата 16 пъти, преди да се оттегли от турнира през 2024 г. поради контузия.

Швейцарецът пък игра 17 пъти в турнира, като се оттегли от събитието през 2020 година.

Финалите на ATP през 2025 година ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия). Преди това испанецът Карлос Алкарас и италианецът Яник Синер, който ще защитава титлата си, също се класираха за събитието.

#Финален турнир на ATP в Торино 2025 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
2
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
3
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
4
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
5
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
6
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: ATP

Медведев е на крачка от първа титла от 2023 г. насам
Медведев е на крачка от първа титла от 2023 г. насам
Шаповалов за трети път стигна до полуфиналите в Стокхолм Шаповалов за трети път стигна до полуфиналите в Стокхолм
Чете се за: 01:30 мин.
Руне заслужи място на полуфиналите в Стокхолм след обрат Руне заслужи място на полуфиналите в Стокхолм след обрат
Чете се за: 01:00 мин.
Лехечка е на крачка от втори пореден финал в Брюксел Лехечка е на крачка от втори пореден финал в Брюксел
Чете се за: 01:40 мин.
Даниил Медведев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Алмати Даниил Медведев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Алмати
Чете се за: 02:02 мин.
Димитър Кузманов продължава към полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция Димитър Кузманов продължава към полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР) "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Ние се опитваме да помагаме": Разбиха и ограбиха офиса...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ