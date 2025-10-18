Джокович се класира за Финалния турнир на ATP в Торино

Сърбинът се класира за турнира за 18-и път, изравнявайки рекорда на швейцареца Роджър Федерер.
Новак Джокович се класира за Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), съобщиха от пресслужбата на организацията пред агенция ТАСС.
Сърбинът се класира за турнира за 18-и път, изравнявайки рекорда на Роджър Федерер. Той участва в надпреварата 16 пъти, преди да се оттегли от турнира през 2024 г. поради контузия.
Швейцарецът пък игра 17 пъти в турнира, като се оттегли от събитието през 2020 година.
Финалите на ATP през 2025 година ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия). Преди това испанецът Карлос Алкарас и италианецът Яник Синер, който ще защитава титлата си, също се класираха за събитието.