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Джон Леджънд ще изиграе Хари Белафонте в нов филм за музиканти от епохата на апартейда

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Джон Леджънд ще изиграе Хари Белафонте в нов филм за музиканти от епохата на апартейда
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Американският певец Джон Леджънд ще влезе в ролята на легендарния музикант и активист Хари Белафонте в новия филм The Road Home на режисьора Бил Кондън, съобщават „Варайъти“ и други американски медии.

Лентата разказва историята на южноафриканския джаз тромпетист Хю Масекела и събитията около създаването на прочутия албум на Пол Саймън Graceland.

Филмът се снима в Южна Африка и проследява периода, в който Масекела и певицата Мириам Макеба се превръщат в символи на съпротивата срещу апартейда. В ролите на двамата южноафрикански музиканти ще бъдат Тейбо Раметси и Синтия Ериво, а Джони Флин ще изиграе Пол Саймън.

Хари Белафонте, който почина през 2023 г. на 96-годишна възраст, е сред най-значимите американски изпълнители и активисти на XX век. Той става световноизвестен с песни като Day-O (The Banana Boat Song), но кариерата му е тясно свързана и с борбата за граждански права в САЩ и с движението срещу апартейда в Южна Африка.

Джон Леджънд посочи, че приема ролята като чест, тъй като е познавал Белафонте лично и го е смятал за свой наставник и пример за артист, който използва популярността си в подкрепа на социални каузи. Леджънд, който има награда „Оскар“ за песента Glory от филма „Селма“, е известен и с участията си в кино и телевизионни проекти.

The Road Home е посветен на сложната история около албума Graceland на Пол Саймън от 1986 г., записан със значително участие на южноафрикански музиканти. Проектът предизвиква спорове заради нарушаването на културния бойкот срещу режима на апартейда, но по-късно е оценен като едно от произведенията, които насочват вниманието към африканската музика по света.

#Джон Леджънд #Хари Белафонте #филм

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