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Джони Деп може да се завърне в "Карибски пирати" 6?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:07 мин.
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Джони Деп най-накрая проговори за възможността да се завърне като Джак Спароу в „Карибски пирати" 6, съобщи „Върайъти“. Номинираният за „Оскар“ актьор не потвърди категорично дали отново ще облече пиратския костюм. Вместо това Деп каза, че никога не би отказал молба от своя приятел и продуцент на поредицата Джери Брукхаймър.

„Ако условията са подходящи и се намери правилният начин поредицата за „Пиратите“ да бъде завършена подобаващо… единственото ми искрено желание е просто да се сбогуваме с публиката с по-добро чувство“, отговори Деп на въпрос за евентуалното си завръщане.

Брукхаймър потвърди пред „Ентъртейнмънт уикли“ (Entertainment Weekly) през лятото на 2025 г., че е разговарял с Деп за нов филм от поредицата. По онова време продуцентът изрази оптимизъм, че Джак Спароу може да се завърне, казвайки: „Ако му хареса как е написана ролята, мисля, че би го направил. Всичко опира до това какво има на хартия… Все още работим по сценария. Искаме да го направим. Просто трябва да намерим правилния сценарий. Все още не сме стигнали съвсем дотам, но сме близо.“

Джони Деп изигра главната роля в пет филма от поредицата „Карибски пирати“ в периода от 2003 до 2017 г., като всеки от тях събра над 650 милиона щатски долара в световния боксофис. „Сандъкът на мъртвеца“ (2006 г.) и „В непознати води“ (2011 г.) преминаха границата от 1 милиард долара.

Бъдещето му в продуцираната от „Дисни“ поредица бе поставено под въпрос заради правните му проблеми и съдебната битка за клевета срещу Амбър Хърд през 2022 г. Този месец обаче актьорът се завръща триумфално в Холивуд с коледния филм на „Парамаунт“ - „Ебенизър“ (Ebenezer). С Деп в главната роля поредицата „Карибски пирати“ натрупа внушителните 4,5 милиарда долара приходи.

Още през лятото на 2024 г. продуцентът Джери Брукхаймър загатна, че с удоволствие би работил отново с него, подчертавайки, че ако решението зависеше изцяло от него, Джони Деп със сигурност щеше да участва.

Последното участие на Деп в мащабна продукция на голямо холивудско студио бе във филма „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ от 2018 г. Сега обаче пред него се откриват нови хоризонти с премиерата на „Ебенизър“ и предстоящия екшън-трилър Day Drinker, чиято премиера е планирана за 2028 г., отбелязва „Върайъти“.

#Карибски пирати 6 #обмисля завръщане #джони деп

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