Джордан Антъни спечели титлата на 60 м. на световното по лека атлетика в зала

Американецът Джордан Антъни спечели тиглата във финала на 60 метра при мъжете на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

21-годишният състезател финишира първи с лично постижение от 6.41 секунди, което е и най-добър резултат в света за сезона.

Световният вицешампион на 100 метра от Токио 2025 и олимпийски вицешампион от Париж 2024 Кишейн Томпсън (Ямайка) прибави още едно сребро с лично постижение от 6.45 секунди, а трети е Трейвън Бромел (САЩ) с една хилядна по-слабо време.

Българските представители в спринта на 60 метра Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите по-рано през деня.