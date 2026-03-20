Джордан Антъни спечели титлата на 60 м. на световното по лека атлетика в зала

Американецът финишира първи с лично постижение от 6.41 секунди, което е и най-добър резултат в света за сезона.

Американецът Джордан Антъни спечели тиглата във финала на 60 метра при мъжете на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

21-годишният състезател финишира първи с лично постижение от 6.41 секунди, което е и най-добър резултат в света за сезона.

Световният вицешампион на 100 метра от Токио 2025 и олимпийски вицешампион от Париж 2024 Кишейн Томпсън (Ямайка) прибави още едно сребро с лично постижение от 6.45 секунди, а трети е Трейвън Бромел (САЩ) с една хилядна по-слабо време.

Българските представители в спринта на 60 метра Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите по-рано през деня.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Гледайте шампионата от 20 до 22 март по БНТ 3!
Чете се за: 01:15 мин.
#Джордан Антъни #световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
2
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
4
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
5
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди
6
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Други спортове

Тайванската боксьорка Лин получи право да се състезава в женска категория на състезания по егидата на Световната боксова федерация
Тайванската боксьорка Лин получи право да се състезава в женска категория на състезания по егидата на Световната боксова федерация
Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси
Чете се за: 01:22 мин.
Джеси Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път Джеси Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 20.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.03.2026 г., 20:50 ч.
Два финала за България на турнира по художествена гимнастика в Любляна Два финала за България на турнира по художествена гимнастика в Любляна
Чете се за: 01:22 мин.
Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт" Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.

Почина холивудската звезда Чък Норис
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
По света
САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия проток Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия проток
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
БНТ почита паметта на Минчо Празников
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
