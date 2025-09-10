БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 09:22 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Джордж Лазаров с успешен старт на сингъл в Куршумлийска Баня

от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Михаил Иванов пък отпадна в първия кръг на сингъл, но продължава към четвъртфиналите на двойки.

Михаил Иванов и Джордж Лазаров
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът, който преодоля квалификациите след две победи, се наложи в първия кръг на основната схема над №6 в схемата Марлон Ванкан (Германия) с 6:1, 6:2.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с друг квалификант Тобиа Мордини (Италия).

На двойки Лазаров и Радослав Шандаров загубиха от представителите на Китай Баоло Чжън и Чжаокай Чжу с 4:6, 5:7.

Друг българин - Михаил Иванов, който също премина успешно пресявките, загуби в първия кръг от втория поставен Душан Обрадович (Сърбия) с 2:6, 5:7.

Иванов все пак достигна до четвъртфиналите на двойки. Българинът и Матиес Торес Рамис (Испания) победиха водачите в схемата Томас Фарят и Хуан Баутиста Отеги (Аржентина) с 6:3, 6:3. Следващите им съперници ще бъдат Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия).

#Михаил Иванов #Джордж Лазаров

