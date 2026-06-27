Джордж Ръсел бе най-бърз в третата свободна тренировка в Австрия

Джордж Ръсел (Мерцедес) даде най-добро време в третата свободна тренировка преди неделното състезание за Голямата награда на Австрия, осми кръг от сезон 2026 във Формула 1.

28-годишният британец, който бе втори в първата и шести във втората сесия вчера, този път се представи по-силно от съотборника си Кими Антонели. Ръсел даде най-добро време от 1:07.096 минута на 4.326-километровото трасе в Шпилберг.

С второ време завърши 19-годишният Антонели, който изостана на 0.038 секунди зад Ръсел, а седемкратният световен шампион и победител от миналия кръг Люис Хамилтън с Ферари остана трети с 0.115 зад бившия си колега в Мерцедес.

Двамата пилоти на Макларън - Оскар Пиастри и Ландо Норис, носителят на четири титли от Формула 1 Макс Ферстапен с Ред Бул, както и състезателят на Ферари Шарл Льоклер се доближиха на по-малко от половин секунда от Ръсел.

Квалификацията ще се проведе днес от 17:00 часа българско време, преди отборите да се подготвят за утрешното Гран При на Австрия от 16:00.