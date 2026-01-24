Джовани Францони изпревари Марко Одермат със 7 стотни за триумф в спускането в Кицбюел

Марко Одермат ще трябва да почака, преди да изравни легендата Херман Майер по брой победи за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. След като вчера спечели супергигантския слалом в Кицбюел, днес седем стотни разделиха швейцареца и победителя в спускането Джовани Францони от Италия.

Представителят на "Скуадрата" спря хронометрите на 1:52.31 сек., за да отнеме нова радост за безапелационния лидер в генералното класиране, който остава с 53 успеха на сметката си. Пред него, освен Майер, са още Марсел Хиршер (67) и Ингемар Стенмарк (86).

Изненадата поднесе Максенс Мюзатон (Франция), който с 29-и стартов номер стигна до третата позиция, на 39 стотни зад победителя.

В десетката влязоха още Флориан Шидер (Италия), Нил Алегр (Франция), Нилс Хинтерман (Швейцария), Доминик Парис (Италия), Луис Фогт (Германия), Миха Хробат (Словения) и Феликс Монсен (Швеция).

Надпреварата беше наблюдавана от спортни легенди и знаменитости, сред които бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп, олимпийският шампион на Австрия от 1976 година Франц Кламер и актьорът Арнолд Шварценегер.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 1285 точки. Втори с 618 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 578 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината спускане начело отново е Одермат с 460 точки, следван от Франьо фон Алмен (Швейцария) с 298, а Джовани Францони и Доминик Парис (Италия) делят третата позиция с по 216.

Утре в Кицбюел предстои слалом за мъже на пистата "Щрайф" с участието на водещия български алпиец Алберт Попов.