Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
39-годишният пловдивчанин ще бъде главен съдия на двубой в Босна и Херцеговина.

георги кабаков
Снимка: БГНЕС
Георги Кабаков ще бъде единственият български съдия, който ще ръководи мач от плейофния кръг в европейските клубни турнири другата седмица.

39-годишният пловдивчанин, който от дълги години е №1 в ранглистата на реферите в България, получи първата среща от турнира Лига Европа между Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) и Утрехт (Нидерландия). Мачът ще се играе на 21 август от 21:00 часа на стадион "Под бели брег" в Мостар.

Помощници на Кабаков от страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за четвърти съдия е изпратен Волен Чинков. Българи ще бъдат съдиите, които ще отговарят и за системата за видеопомощ (ВАР). Главен ВАР-съдия е Драгомир Драганов, а негов помощник ще бъде Никола Попов.

Тази среща ще бъде под номер 3 за Кабаков на международната сцена през този сезон. Предишните му два мача също са в турнира Лига Европа: Бешикташ (Истанбул) – Шахтьор (Донецк) във втория кръг и Хекен (Гьотеборг) – Бран (Берген) в третия.

#ФК Зрински Мостар #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Утрехт #Георги Кабаков

