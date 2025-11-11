БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Италианецът отчете, че отборът се развива след силния старт в първенството.

франческо кадеду левски имат опит младежка енергия излизаме борим тях
Старши треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Франческо Кадеду ще направи своя евродебют начело на тима в сряда, когато шесткратните шампиони на България гостуват на швейцарския Шеноа в първи мач от 1/32-финалите на турнира Чалъндж къп.

„Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо. Да играеш срещу отбори от различни държави е интересно изпитание. Имал съм само един мач в Швейцария преди 16 години – тогава всичко мина добре, ще видим как ще бъде сега“, сподели италианецът пред клубния сайт на бургазлии.

Кадеду посочи, че Шеноа е „много солиден отбор, силен в атака“, като отличи три ключови фигури – младия естонец Курик, сърбина Джокич и американския диагонал Норис, който „се справя отлично както на сервис, така и в атака“.

Треньорът призна, че не познава лично нито играчите, нито наставника на швейцарците Карлос Кареньо, но подчерта, че българският тим ще трябва да се адаптира бързо към различната зала и условията на игра.

„Залата е различна от тези у нас – с много линии и необичайна цветова схема. Но адаптацията към новата среда може да се окаже решаваща“, добави Кадеду.

По отношение на състоянието на титулярния диагонал Ади Османович, който пропусна последния мач срещу Пирин (Разлог), специалистът заяви, че решението дали ще играе ще бъде взето в деня на мача. „Имаме варианти, дори ако Ади не може да започне. Такива ситуации са част от сезона“, каза той.

Кадеду отчете, че отборът се развива след силния старт в първенството – три победи от три мача – и подчерта, че екипът продължава да търси своя оптимален облик: „Опитваме се да се опознаваме все повече – както на тренировките, така и в официалните срещи. Суперкупата и първите мачове вече са в миналото, гледаме само напред.“

#ВК Нефтохимик 2010 #Франческо Кадеду

