БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кадрови проблеми тормозят Локомотив Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Двама от играчите на "смърфовете" са под въпрос за мача с ЦСКА 1948.

Локомотив (Пловдив) – Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Здравословните проблеми не подминаха Локомотив Пловдив. Те са получени по време на последния мач на „смърфовете“ от осмия кръг срещу Лудогорец. Тогава Душан Косич трябваше да направи три принудителни смени.

Голмайсторът Каталин Иту бе заменен от Франсиско Политино още на почивката. Румънският нападател е с леко мускулно разтежение в горната част на бедрото и почти сигурно ще пропусне предстоящия двубой на "смърфовете" от първенството срещу ЦСКА 1948 на 20 септември в Бистрица. В лагера на "железничарите" се надяват ключовият румънски халф да бъде напълно готов за мача срещу лидера Левски на 26 септември на "Лаута".

Под въпрос за мача срещу "червените" остава и централният защитник Лукас Риян, който също бе сменен заради травма в 58-мата минута на двубоя с шампионите.

От клуба вече информираха и за проблемите на капитана Димитър Илиев, на когото предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали ще се подложи на лека операция заради хрущялна увреда на капачката на коляното.

След осем изиграни кръга Локомотив все още е без загуба от началото на сезона, като дели третата позиция в класирането с тима на ЦСКА 1948 с по 16 точки. Левски води в подреждането с 19 точки, а Лудогорец е втори със 17.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
1
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
2
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
3
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
4
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
5
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
6
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...

Още от: Български футбол

Валери Божинов, Иван Турицов и Марин Петков станаха част от кампанията Предай щафетата
Валери Божинов, Иван Турицов и Марин Петков станаха част от кампанията Предай щафетата
Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Черно море се наложи над десетима от Добруджа Черно море се наложи над десетима от Добруджа
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното
Чете се за: 01:07 мин.
Златомир Загорчич: Трябва ни малко късмет Златомир Загорчич: Трябва ни малко късмет
Чете се за: 01:17 мин.
Владимир Манчев вече не е старши треньор на втория отбор на ЦСКА Владимир Манчев вече не е старши треньор на втория отбор на ЦСКА
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Премиерът откри академичната година в УНСС
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ