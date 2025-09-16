Кадрови проблеми тормозят Локомотив Пловдив

Здравословните проблеми не подминаха Локомотив Пловдив. Те са получени по време на последния мач на „смърфовете“ от осмия кръг срещу Лудогорец. Тогава Душан Косич трябваше да направи три принудителни смени.

Голмайсторът Каталин Иту бе заменен от Франсиско Политино още на почивката. Румънският нападател е с леко мускулно разтежение в горната част на бедрото и почти сигурно ще пропусне предстоящия двубой на "смърфовете" от първенството срещу ЦСКА 1948 на 20 септември в Бистрица. В лагера на "железничарите" се надяват ключовият румънски халф да бъде напълно готов за мача срещу лидера Левски на 26 септември на "Лаута".

Под въпрос за мача срещу "червените" остава и централният защитник Лукас Риян, който също бе сменен заради травма в 58-мата минута на двубоя с шампионите.

От клуба вече информираха и за проблемите на капитана Димитър Илиев, на когото предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали ще се подложи на лека операция заради хрущялна увреда на капачката на коляното.

След осем изиграни кръга Локомотив все още е без загуба от началото на сезона, като дели третата позиция в класирането с тима на ЦСКА 1948 с по 16 точки. Левски води в подреждането с 19 точки, а Лудогорец е втори със 17.