Как да почистиш телефона безопасно?

Миеш ръцете си често, нали? А телефона си – кога за последно го чисти?
Ние пипаме телефоните си постоянно – в кухнята, в училище, в тоалетната... И върху тях се събират всякакви микроби, включително вируси и бактерии.
Ако не го почистваш правилно, рискуваш да се разболееш или да повредиш телефона.
Какво не трябва да използваш:
Тези неща могат да надраскат екрана или да развалят защитния слой.
Как да го почистиш правилно:
Колко често? - Поне 1 път седмично
Ако държиш на здравето си – не забравяй да почистваш не само ръцете си, а и телефона!