Как да почистиш телефона безопасно?

Ние пипаме телефоните си постоянно – в кухнята, в училище, в тоалетната... И върху тях се събират всякакви микроби, включително вируси и бактерии.

Ако не го почистваш правилно, рискуваш да се разболееш или да повредиш телефона.

Какво не трябва да използваш:

Дезинфектанти за ръце

Препарати за кухнята

Оцет, белина, спирт над 70%

Хартиени салфетки или мокри кърпички с хлор

Тези неща могат да надраскат екрана или да развалят защитния слой.

Как да го почистиш правилно:

Използвай мека кърпа от микрофибър

Леко навлажнена с 70% изопропилов алкохол

Почиствай внимателно, без да мокриш портовете

Може да ползваш и специални антибактериални кърпички за екрани

Важно: Никога не пръскай течност директно върху телефона!

Колко често? - Поне 1 път седмично

Ако държиш на здравето си – не забравяй да почистваш не само ръцете си, а и телефона!