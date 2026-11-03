Каква цена плаща Литва за отказа си да приема руски и беларуски спортисти

Последният неуспех дойде, когато Международният съюз по съвременен петобой отне правото на Каунас да бъде домакин на етап от Световната купа през следващата година, тъй като Литва няма да позволи на руски и беларуски спортисти да се състезават в страната.

Решението повдигна опасения относно бъдещето на други международни състезания, планирани в Литва. Въпреки това правителството и националните спортни федерации заявяват, че нямат намерение да променят позицията си, аргументирайки се, че Русия и Беларус трябва да останат изолирани от международния спорт заради действията на техните страни в Украйна.

Спортен неуспех за Каунас

Литва изграждаше репутацията си на международен център за съвременен петобой. Страната беше домакин на световното първенство по този спорт за първи път преди около 18 месеца, последвано от световни първенства за младежи и девойки в Каунас това лято.

Градът все повече се възприемаше като едно от водещите места в света за съвременен петобой. Той трябваше да бъде домакин на етап от Световната купа през следващата година, но това събитие вече няма да се проведе в Литва.

Юстинас Киндерис, президент на Литовската федерация по съвременен петобой, заяви, че загубата е както финансов, така и морален удар.

„Организирането на тези събития изисква дълъг процес. Не можеш просто да се появиш и да получиш такова“, каза Киндерис, добавяйки, че федерацията вече е била осигурила редица споразумения.

Домакинството на състезанието щеше да позволи на 16 литовски спортисти да се състезават у дома. Вместо това федерацията очаква да изпрати само няколко спортисти на събитието на друго място.

Киндерис е загрижен и за перспективите пред други състезания, които Литва се надява да организира, включително етап от Световната купа и първенства за младежи и девойки, планирани за 2028 г.

„След това решение получаването на друго първенство за организиране е практически невъзможно“, каза той. „Президентът на Европейската конфедерация [по съвременен петобой] [Татяна Ардабиева] със сигурност няма да ни даде нищо, защото е от Русия, нито пък световната федерация.“

Финансовите последици могат да бъдат значителни, каза Кястутис Бартушкявичюс, съветник на министъра на образованието, науката и спорта на Литва.

Международните състезания носят престиж на националните федерации, както и приходи, свързани с организирането на големи събития, каза той.

Въпреки тези разходи Киндерис заяви, че позицията на Литва ще остане непроменена.

„Ще запазим сегашната си позиция и не мисля, че нещо може да я промени“, каза той.

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Външният министър Кястутис Будрис също защити тази политика, аргументирайки се, че разрешаването на руски и беларуски спортисти да се върнат без ограничения отслабва международната изолация, наложена на техните страни, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

„Бяхме се договорили, че ще изолираме тези страни“, каза Будрис. „Когато допускаме представители на тези страни в спорта, виждаме, че тази изолация вече се пропуква.“

Той нарече решението за отнемане на правата на Литва за домакинство изключително съжалително и постави под въпрос аргумента, че спортната общност трябва да спре да чака войната да приключи.

Решението на ръководния орган по съвременен петобой следва по-широка промяна в международния спорт, включително решението на Международния олимпийски комитет да позволи на някои руски спортисти да участват в състезания при определени условия.

Президентът на МОК Кирсти Ковънтри заяви, че организацията няма да провежда събития в Русия нито ще кани представители на руското правителство в своите програми. Тя също така аргументира, че спортистите не трябва да носят отговорност за решения, взети от техните правителства.

МОК потвърди отново осъждането си на войната и обеща подкрепа за Украйна. Въпреки това дали на руските спортисти ще бъде разрешено да се състезават под своя национален флаг и химн на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., остава нерешено.

Таутвидас Венцкявичюс, президент на Литовската федерация на спортните журналисти, заяви, че ограниченията за руските спортисти получават все по-малко внимание, тъй като все повече международни спортни организации им позволяват да се върнат.

Литва не е единствената страна, която се противопоставя на тази тенденция. Шест държави, включително Литва, бойкотираха церемонията по откриването на Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г., след като на руските и беларуските спортисти беше позволено да се състезават с националните си знамена и химни след отмяната на предишните наказания от Международния параолимпийски комитет.

Будрис заяви, че Литва иска Европейският съюз да наложи санкции, предотвратяващи руски и беларуски спортисти да се състезават под националните си символи.

Той каза също, че Литва обсъжда с други членове на ЕС възможни визови ограничения за руски спортисти, свързани с въоръжените сили на страната.

Опасения относно политическо влияние и пари

Литовските спортни официални лица твърдят, че решенията на международните ръководни органи не винаги са водени единствено от спортни съображения.

Будрис заяви, че Русия отделя политически и финансови ресурси за промяна на позициите на международните федерации.

„Това е явна корупция в някои системи и трябва да го признаем открито. Политическата корупция също е форма на корупция“, каза той.

Еймантас Скрабулис, президент на Литовската федерация по лека атлетика, заяви, че ръководството на международните спортни организации играе основна роля при определянето на това дали руските и беларуските спортисти могат да се завърнат.

„Светогледът и разбирането на ръководителя на международна федерация имат огромно значение“, каза Скрабулис.

Той цитира Умар Кремльов, руския бизнесмен, който оглавява Международната боксова асоциация и има близки връзки с кръга на руския президент Владимир Путин. Кремльов е получил руския Орден на дружбата.

Скрабулис заяви, че мощни финансови интереси също играят роля.

„Зад тях стоят огромни суми пари, милиарди, „Газпром“ и всичко останало“, каза той. „Стъпка по стъпка, чрез ръководители на отделни федерации или членове на борда, тази лавина се придвижва напред и го прави много успешно.“

Ограниченията за руските и беларуските спортисти остават в сила в леката атлетика, въпреки че политиките варират значително между отделните спортове и ръководни органи.

Литовското правителство досега разчита на препоръка националните федерации да отказват достъп на спортисти от определени страни, смятани за агресори. Бартушкявичюс заяви, че подходът се подкрепя от спортните федерации в цяла Литва и че в министерството не са постъпвали призиви за неговата отмяна.

„Разбираме, че нашите федерации могат да пострадат, защото международните спортни събития няма да се провеждат в Литва“, каза той. „Но това е решение, основано на ценности. Ценностите не могат да бъдат оценени или купени.“

Сеймът, парламентът на Литва, също започна да разглежда предложение от Министерството на външните работи за установяване на ограниченията със закон.

Според предложението на руски и беларуски граждани, които пряко или косвено подкрепят войната на Кремъл срещу Украйна, ще бъде забранено да участват в спортни прояви в Литва. Ограниченията биха могли да обхванат и други обществени дейности, включително концерти и преподаване.

Балансиране на принципите с кариерата на спортистите

Литовските спортисти и национални отбори са изправени пред отделна дилема, когато се състезават в чужбина, където на руските и беларуските състезатели може да бъде позволено да участват.

Правителството не призовава литовските спортисти да бойкотират всяко състезание, на което присъстват състезатели от двете страни. Венцкявичюс заяви, че пълен бойкот би рискувал да нанесе повече вреда на литовския спорт, отколкото полза.

„Ако литовците не участват, всичко е загубено – всички европейски и световни първенства и Олимпийските игри“, каза той. „Бихме навредили на собствените си спортисти.“

Той каза, че Литва се противопоставя на състезаването срещу руски и беларуски спортисти, но трябва да вземе предвид последствията от пълното си оттегляне от международния спорт.

„Ако не участваш, това е всичко – елиминираш се от основните международни състезания във всеки спорт“, заяви Венцкявичюс.

Въпросът вече възникна в младежкия футбол. След като ФИФА позволи на руските и беларуските отбори да се върнат във футболните състезания, националният отбор на Литва за юноши до 15 години участва в турнир в Азербайджан.

Литовската футболна федерация заяви, че разпределянето на групите на турнира и класирането на отборите означават, че не се очаква Литва да се изправи срещу Русия или Беларус. Въпреки това федерацията заяви, че нейният отбор ще откаже да играе, ако такъв мач стане необходим.

Статия, написана от Jokūbas Naglinskas, LRT TV, LRT.lt (LRT_EN), първоначално публикувана на 28 октомври 2026 г.