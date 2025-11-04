БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какви оценки получават кандидатите за членство в ЕС?

Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

ЕК ще представи днес годишните докладите за напредъка на страните

гласуваха българските еводепутати новата европейска комисия
Слушай новината

Европейската комисия ще представи днес годишните докладите за напредъка на страните, които кандидатстват за членство в ЕС. Освен Северна Македония, оценка ще получат Албания, Черна гора, Молдова, Украйна, Грузия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Турция. Докладите са важна стъпка за страните по пътя им към присъединяване към ЕС.

Очакванията са ЕК да отбележи, че Северна Македония не е постигнала напредък в сравнение с миналата година, освен по-добри икономически резултати и подкрепа за външната политика с ЕС.

Основната спънка за страната по пътя й към евроинтеграцията остава нежеланието на сегашните власти в Скопие да променят конституцията и да впишат в нея и редица общности, сред които са българите.

Очаква се най-добри оценки да получат Черна гора и Албания, като Подгорица е най-напреднала по пътя си към членство в ЕС. Черна гора се надява да бъде напълно готова до догодина, а Албания се стреми да приключи преговорите за членство до 2027 година.

Положителни оценки за постигнатите реформи получават Молдова и Украйна.

