Какви оценки получават кандидатите за членство в ЕС?

Европейската комисия ще представи днес годишните докладите за напредъка на страните, които кандидатстват за членство в ЕС. Освен Северна Македония, оценка ще получат Албания, Черна гора, Молдова, Украйна, Грузия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Турция. Докладите са важна стъпка за страните по пътя им към присъединяване към ЕС.

Очакванията са ЕК да отбележи, че Северна Македония не е постигнала напредък в сравнение с миналата година, освен по-добри икономически резултати и подкрепа за външната политика с ЕС.

Основната спънка за страната по пътя й към евроинтеграцията остава нежеланието на сегашните власти в Скопие да променят конституцията и да впишат в нея и редица общности, сред които са българите.

Очаква се най-добри оценки да получат Черна гора и Албания, като Подгорица е най-напреднала по пътя си към членство в ЕС. Черна гора се надява да бъде напълно готова до догодина, а Албания се стреми да приключи преговорите за членство до 2027 година.

Положителни оценки за постигнатите реформи получават Молдова и Украйна.