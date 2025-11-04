Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград

Пешеходец загина след като е бил ударен от линейка в Симеоновград, съобщиха от полицията. Тежкият инцидент е станал днес около 10:00 часа.

64-годишният шофьор на линейката извършвал маневра на заден ход пред спешното отделение в града, когато е блъснал пешеходец. 66-годишният мъж е паднал и е ударил главата си. На път към Хасковската болница пострадалият е починал.

Образувано е досъдебно производство. Шофьорът на линейката е задържан за 24 часа. Дал е проба за кръвни изследвания, казаха още от полицията.