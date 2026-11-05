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Какво се случва със "Слънчевата алея" и защо се стигна до конфликта за замяната на преминаващия върху нея имот?

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случва слънчевата алея стигна конфликта замяната преминаващия нея имот
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Какво всъщност се случва със „Слънчевата алея“ и защо се стигна до конфликта за замяната на преминаващия върху нея имот? В позиция на Милен Христов, собственик на частния имот в кв. „Княжево“, на чиято територия попада популярната туристическа пътека в подножието на Витоша - „Слънчевата алея“, и който имот Столична община предлага да бъде заменен с общински терен в кв. „Драгалевци“ се посочва следното:

През последните дни предложеното решение за запазване на „Слънчевата алея“ в кв. „Княжево“ чрез замяна на частния имот, който преминава през нея, за общински терен в кв. „Драгалевци“ беше представено като политически скандал. Чуха се определения като „незаконен строеж върху общинска земя“, „замяна кон за кокошка“ и обвинения за унищожаване на зелени площи. Поради тази причина и като собственик на въпросния имот в „Княжево“, смятам за необходимо да представя всички факти, и конкретни параметри на предложението.

Съгласно проекта на решението за замяна аз трябва да доплатя на Столична община 216 000 евро с ДДС. Освен това, значителна част от общинския терен, определян като „коня“ в замяната, остава за общината за прилагане на уличните регулации. С оглед на тези факти, сравнението единствено на брутните квадратури между имотите, които се предлагат за замяна, е подвеждащо и създава непълна представа за сделката.

При тези условия, общината придобива собствеността върху имота в Княжево, който се предвижда да стане публична общинска собственост и официално обозначен и поддържан пешеходен маршрут. Така общественият достъп до планината ще бъде гарантиран, вместо да зависи от преминаване през частен имот.

Предложението има и друга цел: да реши дългогодишни проблеми с регулацията, собствеността и достъпа до имотите в района на кв. „Драгалевци“.

Как започна всичко?

В началото на 2024 г. придобих имот в района на „Беловодски път“ с инвестиционна цел. Имотът беше закупен с всички необходими документи, включително влязло в сила разрешение за строеж. Не бяха установени тежести, реституционни претенции или други пречки за реализацията на проекта.

След покупката оградих имота, което предизвика обществено недоволство заради преминаващата през него пътека, водеща към Природен парк „Витоша“ - т. нар. „Слънчева алея“. Представители на Столична община се свързаха с мен и предложиха да потърсим алтернативно решение. Приех и в знак на добра воля премахнах оградните пана. Никога не съм имал намерение да възпрепятствам достъпа на хората до планината. Последваха продължителни обсъждания и проверки на общински имоти. Част от тях се оказаха неподходящи заради тежести, права на трети лица или други ограничения. Така се стигна до настоящото предложение.

Какво решава предложената замяна?

Предложената замяна предвижда обединяване на два имота с неправилни форми и неприложени устройствени граници. Целта е трайно уреждане на собствеността, регулацията и достъпа до планината. В района на „Драгалевци“ съществуват устройствени несъответствия още от 1974 г. На места изградени улици и подходи не съответстват на действащата регулация и собствеността върху терените. Част от общински и държавни имоти фактически се използват за частни нужди.

Тези проблеми засягат както моя, така и съседните имоти, включително този на г-н Венцислав Диков - мой съсед, който публично се обяви срещу замяната и подава жалби и възражения. Достъпът до тези имоти се осъществява по новоизградена улица, чието строителство аз финансирах изцяло след съгласуване с районната администрация. Предложеното решение урежда документално връзките с околната улична мрежа и подстъпите към съседните имоти. Улицата се вписва и като алея, осигуряваща един от основните подходи към Природен парк „Витоша“ откъм кв. „Драгалевци“.

Чрез предложеното решение за замяна на практика могат да бъдат решени над 50-годишни устройствени проблеми, които засягат не само отделни собственици, но и обществения достъп до планината.

Ще се строят ли блокове и ще се унищожава ли зеленина?

Появиха се твърдения, че замяната ще позволи изграждането на жилищни блокове. Действащите устройствени показатели не позволяват подобно строителство. Районът е вилна зона с нисък интензитет на застрояване и преобладаващо озеленяване. Това може да се провери по действащия устройствен план. Освен това, в основна част на имота, вече е реализирано строителство, което на практика възпрепятства бъдещи строителни инициативи.

Другото обвинение е, че ще бъде унищожена ценна зелена площ.Приложените снимки показват храстова растителност, един изсъхнал бор, втори бор с увредени корени вследствие на изграждането на канализация и няколко саморасли дървета от инвазивния вид айлант. Без да омаловажавам значението на зелените площи, смятам, че видовият състав, възрастта, състоянието и екологичната стойност на дърветата трябва да бъдат установени с компетентна експертна оценка. Общественият разговор трябва да се основава на действителното състояние на терена, а не на внушения за унищожаване на вековна гора.

Какво е действителното състояние на района?

Част от общинските терени в района се използват за частни нужди — паркиране и съхранение на автомобили, включително излезли от употреба, разглобени и катастрофирали превозни средства. Това се вижда и от приложените снимки.

Има и констатации на РИОСВ. В докладни от извършени проверки се посочва: „Извършен е обход на територията около имота, при който се установиха съхранени МПС, някои от които са без регистрационни табели. Регистрационните табели на част от автомобилите се съхраняват в сервизното помещение.“

В друг документ са описани генерираните отпадъци: „От дейността на обекта се генерират отпадъци от отработени масла, маслени филтри, абсорбенти, черни и цветни метали и опаковки замърсени с опасни вещества, хартия и картон.“

Сред противниците на замяната, както обясних, е съседът ми - г-н Венцислав Диков, който подава възражения и жалби. Същият обаче също използва част от въпросното пространство за паркиране. При изграждането на улицата бяха поставени бордюри, които впоследствие г-н Диков премахна, за да продължи да използва терена като паркинг. Посочвам това, не за да превръщам спора в личен конфликт, а защото опазването на зелената среда и общинската собственост трябва да се оценява с еднакъв стандарт към всички.

Защо се стигна до публичен конфликт?

За мое съжаление, устройствен проблем, за който се търси решение от близо две години, се превърна в личен и политически спор.

Всеки има право да възразява срещу сделка с общинска собственост, но обвиненията за незаконно строителство, злоупотреба с общински имоти или неизгодна сделка трябва да се подкрепят с документи, правни основания и конкретни факти. Същият стандарт важи и за предложената замяна.

Най-важният въпрос все пак е - какво е реалистичното алтернативно решение? Ако замяната бъде отхвърлена, как ще бъде гарантиран общественият достъп през „Слънчевата алея“ в кв. „Княжево“? Как ще се уредят собствеността и регулацията? Как ще се решат проблемите с достъпа до съседните имоти? И кой ще поеме отговорността?

#"Слънчевата пътека" #квартал „Драгалевци“ #Витоша

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