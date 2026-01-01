БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Какво си пожелават българите за 2026 година?

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
пожелават българите новата 2026 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ето какво си пожелаха хората за 2026 година...

Зоя: „Да бъдем здрави най-вече и сплотени. Мисля, че това е най-важното.“

Емил Славов: „Малко повече спокойствие, малко повече ред в държавата.“

Адриана: „Да ми бъде весело, да ми е забавно и да се чувствам вдъхновена и удовлетворена.“

Христо Алексиев: „Да работя колкото се може повече.“

Виктор Миланов: „Да имам повече концерти и да творя повече.“

Ганчев: „Ооо, всичко сме си сбъднали!“

Мелина Петкова: „Да бъда малко по-спокойна и малко по-позитивна, защото ежедневието ми е доста динамично.“

Лъчезар: „Имам цел да стана шампион с тротинетката!“

Николай: „Да сме здрави и със семейството да сме добре.“

Рената: „Да си намеря нова работа.“

Ангел: „Ново жилище.“

Мария, 14 години: „Да съм по-организирана, защото мисля, че това е нещо, което много ми куца.“

Божидар: „Да съм много послушен и да извършвам геройски бели.“

Румяна: „Да сме здрави, да се радваме на живота. Ние, слава богу, вече не сме на работа.“

Мъж: „Да разкараме крадците от властта – ето това ще си го поставя като цел.“

Честита Нова година!

#новогодишни пожелания #нова година #пожелания

Последвайте ни

ТОП 24

Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана
1
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при...
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
2
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
3
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
4
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата...
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
5
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
6
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
6
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Още от: Общество

Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото? България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
Чете се за: 04:07 мин.
За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми
Чете се за: 00:45 мин.
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден? Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Чете се за: 02:05 мин.
Големите търговски вериги влизат в режим евро Големите търговски вериги влизат в режим евро
Чете се за: 00:55 мин.
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък цъфнаха първите кокичета (СНИМКИ) Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък цъфнаха първите кокичета (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Скиор пострада след спускане по една от пистите в Банско
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран...
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ