Калин Златков седми на слалом за ФИС в Ушуая

Златков е на подготвителен лагер в Аржентина, където тренира за предстоящия олимпийски сезон.

Калин Златков
Националът в алпийските ски Калин Златков завърши седми в силния слалом от календара на ФИС в Ушуая (Аржентина). Софиянецът бе осми след първото спускане, но на финала завърши седми.

Победител е редовният участник в Световната купа Йохим Саларич (Испания). На една позиция след Калин е Антон Тремел (Гер), който има четвърто място в отборната надпревара от Световното в Оре 2019 и бронз от СК.

Калин Златков е на подготвителен лагер в Аржентина, където тренира за предстоящия олимпийски сезон.

