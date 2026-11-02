Калина Славчева завърши 9-а в квалификациите на ушу на Младежките олимпийски игри

Калина Славчева завърши девета в квалификациите и няма да участва във финалите на ушу на Младежките олимпийски игри Дакар 2026.

Във втората дисциплина тайдзицюан (форма без оръжие) тя се нареди десета с 7.956 точки. Общо българката събра 16.386 (8.430 и 7.956).

Вчера Славчева беше девета в любимата си дисциплина тайдзи ветрило.

По регламент първите осем в общото подреждане (сбор от двете оценки) се класират за финала. Китайското бойно изкуство дебютира на олимпийски игри.

"Състезанието е много приятно. За първи път усещам такава атмосфера в нашия спорт. В първия състезателен ден бяха пуснали музика и атмосферата беше много готина. Състезанието мина супер и съм доволна", сподели тя в интервю за Българския олимпийски комитет.

Българката участва с травма на коляното.

"Имам стара травма на коляното, която ми попречи да направя основни елементи. Това ми коства да стигна до финалите. Игрите са много готини, както и атмосферата в селото. Има само младежи и всички ти се усмихват. Много ми харесва", допълни националната състезателка.

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