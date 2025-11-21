Калояна Налбантова с два успеха и място на четвъртфиналите в Глазгоу

Българската бадминтонистка Калояна Налбантова продължава уверено в международния турнир от сериите International Challenge в Глазгоу, Шотландия.

19-годишната състезателка, поставена под номер 5 в схемата, постигна две победи в рамките на деня и се класира за четвъртфиналите на единично жени. В първия си двубой тя надигра представителката на домакините Рейчъл Сугдън с 21:9, 21:14 за 29 минути, а във втория се наложи убедително над канадката Клое Хоан с 21:13, 21:11 за 28 минути.

Утре Налбантова ще се бори за място на полуфиналите и гарантиран медал срещу номер 2 Ивон Ли от Германия или Джо-юн Ким от Република Корея.