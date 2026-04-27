Каляри отдалечи Аталанта от Европа

Отборът на Каляри победи Аталанта с 3:2 в среща от 34-ия кръг на италианската Серия „А“.

Пол Менди откри резултата още в първата минута след пас на Мишел Адопо. Менди удвои седем по-късно, а Джанлука Скамака намали в 40-ата минута. Скамака възстанови паритета в 45-ата минута след асистенция от Джорджо Скалвини. Дженаро Борели оформи крайния резултат в 47-ата минута.

Каляри е 16-и в класирането с 36 точки, а Аталанта е на седма позиция с 54 точки.