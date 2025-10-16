Каляри подписа договор за сътрудничество с школата на Ботев София и две столични училища

Италианският футболен клуб Каляри подписа договор за сътрудничество с школата на ученически футболен клуб Ботев София, както и със столичните училища - 57-мо спортно "Св. Наум Охридски" и Частната математическа гимназия "Питагор".

Парафирането на контракта стана в Пресклуб "България", като със сътрудничеството Каляри ще осигури възможност за развитие на млади български футболисти, най-добрите от които ще могат да продължат кариерата си в клуба от остров Сардиния.

"Създаването на Академия Каляри XPlay София ще създаде не само шампиони на терена, но и едни здрави, умни и талантливи деца. Това винаги е било и нашата мисия и ние искаме с това наше начинание да покажем, че с помощта на нашите приятели от Италия можем да създадем едни по-добри спортни практики. Нашите треньори ще имат възможност да се учат от най-добрите и ще създадем едни талантливи деца, които занапред ще радват всички нас и ще прославят България", каза президентът на ученически футболен клуб Ботев София Красимир Първанов.

От страна на Каляри на пресконференцията присъстваха Марко Марки - мениджър на Каляри XPlay, както и Оскар Ерио - директор на детско-юношеската школа на клуба.

"Днес в България се ражда един уникален проект не само в спорта, но и в образованието. Каляри е пример за много отбори в Италия, защото за нас най-важна е работата. С XPlay ние се опитваме да развием играта на всички нива. Ние имаме школи по целия свят - в Китай, в САЩ, в Южна Америка, в Италия, в Дубай и от днес вече и в България. Ние работим по този проект от 10 години, а основата е това децата да се забавляват. Първото нещо във футбола е забавлението. Децата, които не се забавляват, не се и развиват, но за нас много важно е и тяхното образование", заяви Марки.

Оскар Ерио подчерта, че за Каляри най-важно е качеството на младите футболисти, така че само най-талантливите играчи ще могат да преминат в клуба от Сардиния. Той даде пример в това отношение с българския вратар Велизар-Илия Илиев, който е бил набелязан от скаутите на клуба още по време на детски турнир в България и е бил взет в Каляри в деня, в който е навършил 16 години - най-ранният срок, когато играч може да премине в чуждестранен отбор.

От българска страна директорът на 57-мо спортно училище "Св. Наум Охридски" Георги Сеизов, на чиято база ще оперира академията на Каляри, каза, че това партньорство ще осигури вдигане на нивото на българския футбол.

"Нашите деца мечтаят и те ще могат да реализират мечтите си. Искаме да променим системата изцяло отдолу. Пожелавам си да имаме по-високи резултати и скоро нашите деца да ни радват по европейските и световни терени", коментира Сеизов.

Управителят на Частно училище "Питагор" Михаил Кръстев вярва, че партньорството ще помогне на учебното заведение да създава универсални личности.