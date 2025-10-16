Каляри подписа договор за сътрудничество с школата на Ботев София и две столични училища

Партньорството ще осигури възможност за развитие на млади български футболисти
Италианският футболен клуб Каляри подписа договор за сътрудничество с школата на ученически футболен клуб Ботев София, както и със столичните училища - 57-мо спортно "Св. Наум Охридски" и Частната математическа гимназия "Питагор".
Парафирането на контракта стана в Пресклуб "България", като със сътрудничеството Каляри ще осигури възможност за развитие на млади български футболисти, най-добрите от които ще могат да продължат кариерата си в клуба от остров Сардиния.
"Създаването на Академия Каляри XPlay София ще създаде не само шампиони на терена, но и едни здрави, умни и талантливи деца. Това винаги е било и нашата мисия и ние искаме с това наше начинание да покажем, че с помощта на нашите приятели от Италия можем да създадем едни по-добри спортни практики. Нашите треньори ще имат възможност да се учат от най-добрите и ще създадем едни талантливи деца, които занапред ще радват всички нас и ще прославят България", каза президентът на ученически футболен клуб Ботев София Красимир Първанов.
От страна на Каляри на пресконференцията присъстваха Марко Марки - мениджър на Каляри XPlay, както и Оскар Ерио - директор на детско-юношеската школа на клуба.
"Днес в България се ражда един уникален проект не само в спорта, но и в образованието. Каляри е пример за много отбори в Италия, защото за нас най-важна е работата. С XPlay ние се опитваме да развием играта на всички нива. Ние имаме школи по целия свят - в Китай, в САЩ, в Южна Америка, в Италия, в Дубай и от днес вече и в България. Ние работим по този проект от 10 години, а основата е това децата да се забавляват. Първото нещо във футбола е забавлението. Децата, които не се забавляват, не се и развиват, но за нас много важно е и тяхното образование", заяви Марки.
Оскар Ерио подчерта, че за Каляри най-важно е качеството на младите футболисти, така че само най-талантливите играчи ще могат да преминат в клуба от Сардиния. Той даде пример в това отношение с българския вратар Велизар-Илия Илиев, който е бил набелязан от скаутите на клуба още по време на детски турнир в България и е бил взет в Каляри в деня, в който е навършил 16 години - най-ранният срок, когато играч може да премине в чуждестранен отбор.
От българска страна директорът на 57-мо спортно училище "Св. Наум Охридски" Георги Сеизов, на чиято база ще оперира академията на Каляри, каза, че това партньорство ще осигури вдигане на нивото на българския футбол.
"Нашите деца мечтаят и те ще могат да реализират мечтите си. Искаме да променим системата изцяло отдолу. Пожелавам си да имаме по-високи резултати и скоро нашите деца да ни радват по европейските и световни терени", коментира Сеизов.
Управителят на Частно училище "Питагор" Михаил Кръстев вярва, че партньорството ще помогне на учебното заведение да създава универсални личности.
"Нашето училище има за цел не само да възпитава деца, но и да създаде едни универсални личности. Това се постига не само чрез математиката и образованието. Радвам се, че децата ни ще бъдат провокирани от доброто име на Каляри и това ще възбуди любопитството им към футбола", заяви той.