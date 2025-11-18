Борнемут ще бъде безпомощен да запази голямата си звезда през януари

Крилото на английския футболен Борнемут - Антоан Семеньо, има клауза за освобождаване, която може да бъде активирана през януарския трансферен прозорец, съобщи BBC.

Ганайският национал предизвика интерес от няколко клуба през лятото, включително Манчестър Юнайтед и Тотнъм, но реши да остане в Борнемут, подписвайки нов договор за 5 години на 1 юли.

BBC научи днес, че в договора му има клауза за освобождаване на стойност 65 милиона паунда, която може да бъде активирана в първите две седмици на зимния трансферен прозорец. Това би позволило на отбора му да намери негов заместник в оставащите дни от него.

Периодът, в който клубовете от Англия могат да извършват трансфери, започва на 1 януари и затваря на 2 февруари.

Семеньо се намира в най-добрата си форма този сезон, като е отбелязал 6 гола и е направил 3 асистенции във Висшата лига за отбора от южния бряг на Острова. Миналият сезон той достигна двуцифрени показатели при головете за пръв път през кариерата си, разписвайки се 13 пъти във всички турнири.

Играчът започва професионалната си кариера в Бристъл Сити. Прекарва няколко сезона под наем в Бат, Нюпорт и Съндърланд, преди да пробие в първия отбор на „червеношийките“ през сезон 2020/21, а през януари 2023 преминава в настоящия си клуб Борнемут.

„Черешките“ заемат 9-ата позиция в Премиършип след 11 изиграни кръга и са наравно по точки (18) с отбори като Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Тотнъм.