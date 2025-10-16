БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Георгиев приветства партньорството между Каляри Калчо, УФК Ботев София и български училища

Спорт
Искаме децата в България да имат достъп до висококачествено спортно образование и да усещат, че чрез спорта могат да се развиват и да успяват, заяви заместник-министърът на младежта и спорта.

Димитър Георгиев приветства партньорството между Каляри Калчо, УФК Ботев София и български училища
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев приветства представителите на италианския футболен клуб Каляри Калчо по време на официална среща в Министерството на младежта и спорта, посветена на подписването на договор за сътрудничество между клуба, Ученическия футболен клуб Ботев София и две столични училища - 57-мо спортно училище "Св. Наум Охридски" и гимназията по математика "Питагор".

"Спортът е универсален език, който свързва хора, култури и поколения. Чрез това сътрудничество обединяваме опит, традиции и модерни методики в полза на младите хора. Искаме децата в България да имат достъп до висококачествено спортно образование и да усещат, че чрез спорта могат да се развиват и да успяват", заяви зам.-министър Георгиев.

Подписаното споразумение предвижда обмен на добри практики и прилагане на италианската методика за обучение по футбол на деца и юноши, подготовка на български треньори и спортни специалисти, както и организиране на съвместни младежки и междукултурни инициативи между България и Италия.

В срещата участваха италианските гости Марко Марки, мениджър на Cagliari XPlay, Алесандро Калиа, вицепрезидент на сдружението на сардинците в България "Circolo Sarda "Sardica" и Оскар Ериу, директор на школата на Каляри Калчо, както и представители на българските партньорски организации: Красимир Първанов, президент на УФК Ботев София, Георги Сеизов, директор на 57-мо спортно училище "Св. Наум Охридски", Асен Александров, директор на гимназия по математика "Питагор", Михаил Кръстев, управител на ЧСУ "Питагор" и Асен Марков, мениджър спорт в ЧСУ "Питагор". Събитието уважи и Н. Пр. Марчело Апичела, посланик на Италия в Република България.

