Каляри взе жизненоважни три точки срещу Кремонезе в битката за оцеляване

Каляри направи важна крачка към запазване на мястото си в италианския футболен елит, след като победи с 1:0 Кремонезе в двубой от 32-рия кръг на Серия А. Успехът позволи на тима от Сардиния да се откъсне на шест точки пред днешния си съперник, който заема първата позиция над зоната на изпадащите.

Единственото попадение в срещата реализира Себастиано Еспозито в 63-тата минута след асистенция на Жозе Педро. Нападателят, който играе под наем от Интер, вече има шест гола от началото на сезона.

Кремонезе остава с 27 точки – колкото има и първият отбор под чертата Лече. Утре тимът, в който играе бившият български национал Валери Божинов, ще гостува на Болоня.

В друга среща от кръга Верона отстъпи с 1:2 на Торино и остава на предпоследното 19-о място, на девет точки зад спасителната зона. Джовани Симеоне и Чезаре Касадей донесоха успеха за "биковете“, които вече са далеч от опасността от изпадане.