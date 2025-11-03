БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камелия Стоименова подобри рекорд на Таня Богомилова на 200 м бруст в малък басейн

22-годишната плувкиня постави рекорда на зимния шампионат по плуване на Лондон.

плуване басейн жени лого
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Камелия Стоименова подобри националния рекорд на легендата Таня Богомилова на 200 метра бруст за жени в малък басейн, съобщи плувен клуб Спринт София.

Стоименова финишира първа в дисциплината с 2:25.59 минути на зимния шампионат по плуване на Лондон и по този начин прати в историята дългогодишния рекорд на олимпийската шампионка Таня Богомилова от 2:25.95, поставен в Благоевград през 1988 г.

Камелия Стоименова, 22-годишна, се състезава за отбора NUEL Лондон.

