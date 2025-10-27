Камерън Нори си осигури двубой с Карлос Алкарас в Париж

Камерън Нори победи Себастиан Баес от Аржентина с 6:3, 6:4 на старта на последния за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж. Британецът спечели битката за час и 25 минути.

И двата сета Нори направи два срещу един пробива за съперника, което му беше достатъчно да триумфира в последователни сетове.

Така той си гарантира сблъсък със световния №1 и водач в схемата Карлос Алкарас във втория кръг. Испанецът води с 5:2 победи в преките двубои.

Шампионът от Стокхолм и осми поставен Каспер Рууд също научи името на първия си опонент. Това е германецът Даниел Алтмайер, който надви Маркос Гирон от САЩ с 6:2, 7:6(5).

Още една двойка във втори кръг е вече ясна и предполага страхотна интрига. Петият в схемата американец Бен Шелтън ще играе с представителя на Италия Флавио Коболи, който на старта се справи с Томаш Махач с 6:1, 6:4.