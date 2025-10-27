БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Камерън Нори си осигури двубой с Карлос Алкарас в Париж

Британецът спечели първия си мач от турнира срещу Себастиан Баес.

Камерън Нори
Снимка: БГНЕС
Камерън Нори победи Себастиан Баес от Аржентина с 6:3, 6:4 на старта на последния за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж. Британецът спечели битката за час и 25 минути.

И двата сета Нори направи два срещу един пробива за съперника, което му беше достатъчно да триумфира в последователни сетове.

Така той си гарантира сблъсък със световния №1 и водач в схемата Карлос Алкарас във втория кръг. Испанецът води с 5:2 победи в преките двубои.

Шампионът от Стокхолм и осми поставен Каспер Рууд също научи името на първия си опонент. Това е германецът Даниел Алтмайер, който надви Маркос Гирон от САЩ с 6:2, 7:6(5).

Още една двойка във втори кръг е вече ясна и предполага страхотна интрига. Петият в схемата американец Бен Шелтън ще играе с представителя на Италия Флавио Коболи, който на старта се справи с Томаш Махач с 6:1, 6:4.

Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж
Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Чете се за: 02:52 мин.
Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история
Чете се за: 03:27 мин.
Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи
Чете се за: 01:50 мин.
Григор Димитров се завръща на корта под номер 38 в световната ранглиста
Чете се за: 01:30 мин.
Валентен Вашеро: Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми и ми даде шанс да играя на Мастърса в Париж
Чете се за: 02:27 мин.

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)
Чете се за: 03:27 мин.
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.
По света
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
