Камион се обърна тази сутрин на пътя Асеновград – Смолян преди Чепеларе, в района на разклона за село Дряновец, съобщиха от полицията.

По първоначална информация тирът е превозвал пясък. Вероятната причина за произшествието е движение с несъобразена скорост, вследствие на което товарният автомобил е поднесъл в завой и се е преобърнал. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Движението в района на разклона за село Дряновец се осъществява в една лента. От полицията призовават водачите да преминават с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движението и да се съобразяват с пътните условия. Причините за катастрофата се изясняват.