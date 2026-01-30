БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Това е първият подобен случай.

Канада, хокей на лед
Снимка: БТА
Канадската делегация ще изпрати 207 състезатели на Олимпийските игри в Милано-Кортина, а това ще бъде първият случай на Зимни игри, в които жените в даден отбор са повече от мъжете.

Канадският олимпийски комитет съобщи, че жените в тима ще бъдат 108, докато участниците в мъжките дисциплини ще са 99. Съставът включва четири двойки братя и сестри, както и осем деца на бивши олимпийци.

Сред атлетите в канадския отбор има 109 дебютанти, но и 47 състезатели, които са печелили медали на предишни Олимпиади, които ще искат да постигнат нови успехи.

Най-младият участник от Канада ще бъде 18-годишният сноубордист Ели Бушар, а най-възрастният е състезателят по кърлинг Марк Кенеди, който е на 44.

„На Олимпийските игри светът не просто вижда какво могат да направят спортистите, той може да види от какво е направена една цяла държава. Този канадски отбор носи сърце и гордост, основани на уважение“, коментира Дженифър Хайл, шампионка от Игрите в Торино през 2006-а и шеф на канадската олимпийската мисия в Милано-Кортина.

Игрите в Италия ще се проведат между 6 и 22 февруари.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Организаторите провеждат последни репетиции за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 06:42 мин.
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Чете се за: 08:12 мин.
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Чете се за: 03:20 мин.
Включването на рапъра Гали на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри предизвика полемики
Чете се за: 02:07 мин.
Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 04:35 мин.

Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия,...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
