Канада ще изпрати повече жени, отколкото мъже на Зимните олимпийски игри

Канадската делегация ще изпрати 207 състезатели на Олимпийските игри в Милано-Кортина, а това ще бъде първият случай на Зимни игри, в които жените в даден отбор са повече от мъжете.

Канадският олимпийски комитет съобщи, че жените в тима ще бъдат 108, докато участниците в мъжките дисциплини ще са 99. Съставът включва четири двойки братя и сестри, както и осем деца на бивши олимпийци.

Сред атлетите в канадския отбор има 109 дебютанти, но и 47 състезатели, които са печелили медали на предишни Олимпиади, които ще искат да постигнат нови успехи.

Най-младият участник от Канада ще бъде 18-годишният сноубордист Ели Бушар, а най-възрастният е състезателят по кърлинг Марк Кенеди, който е на 44.

„На Олимпийските игри светът не просто вижда какво могат да направят спортистите, той може да види от какво е направена една цяла държава. Този канадски отбор носи сърце и гордост, основани на уважение“, коментира Дженифър Хайл, шампионка от Игрите в Торино през 2006-а и шеф на канадската олимпийската мисия в Милано-Кортина.

Игрите в Италия ще се проведат между 6 и 22 февруари.