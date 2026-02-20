Каори Сакамото: Фактът, че се чувствам разочарована от сребърен медал, показва колко много съм израснала

Последното олимпийско участие на трикратната световна шампионка по фигурно пързаляне Каори Сакамото завърши по горчиво-сладък начин. Японката напусна Милано/Кортина със сребърен медал, който се усещаше едновременно като урок и като постижение.

Пропусната комбинация от скокове във волната ѝ програма с песни на Едит Пиаф ѝ костваше златото - детайл, който тя пресъздаде в съзнанието си, докато завършваше с 224.90 точки, точно зад американката Алиса Лю. Тя се разплака край пързалката след края на надпреварата.

„Мислех, че може би ще завърша с усмивка, но вместо това завършвам с чувство на разочарование. Все пак ще се опитам да направя това преживяване ценно за бъдещето. Точките, които загубих от тези грешки, бяха точно разликата, която ми костваше златния медал . . . това е най-разочароващата част - знам, че пропуснах нещо“, заяви японката.

Сакамото, която обяви, че ще се оттегли в края на този сезон, се надяваше да завърши кариерата си с олимпийско злато.

„Наистина исках да се пързалям перфектно тук. Знаейки, че не успях . . . беше болезнено. Не можех да спра сълзите“, добави тя.

Въпреки това, 25-годишната състезателка, която спечели и отборно сребро, призна, че изминала дълъг път след бронза си от Пекин 2022.

„Бронзът ми преди се усещаше като чудо. Фактът, че сега се чувствам разочарована от сребърен медал, показва колко много съм израснала“, каза японката.

Тя също така отбеляза представянето на по-младите си съотборнички – 17-годишната Ами Накаи която взе бронз, и Моне Чиба, която завърши четвърта.

„За 17-годишна да се пързаля с такова самообладание и да завърши трета е невероятно. Да мога да се състезавам и с двете тук е нещо, което винаги ще ценя“, коментира Сакамото.

Накаи, която водеше след кратката програма, след като направи троен аксел, не изпълни волната със същата лекота.

„В началото дори не мислех, че ще мога да се състезавам на Олимпийските игри, а сега, след като спечелих бронзов медал, все още не мога да го осъзная“, каза тя и се превърна в една от най-младите медалистки на сингъл от Япония.

Тя призна, че е усетила болката от разбитото сърце на Сакамото.

„Виждала съм упоритата работа на Каори, така че когато видях представянето ѝ, се почувствах много тъжна . . . Отсега нататък искам да стана фигуристка като Каори, с чувството, че нося тежестта на Япония на раменете си“, добави Накаи.

Сакамото вярва, че фигурното пързаляне в Япония ще стане още по-силно в бъдеще благодарение на фгуристки като Накаи и Чиба, добавяйки, че се надява един ден да се върне на олимпийската сцена „като треньор на бъдещи златни медалисти“.