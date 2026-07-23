Капитанът на Алжир Айса Манди обяви края на кариерата си в националния отбор по футбол

Капитанът Айса Манди обяви края на кариерата си в националния отбор на Алжир по футбол.

34-годишният централен защитник на испанския Леванте последва съотборника си Рияд Марез, който взе същото решение в началото на юли след края на участието на африканската селекция на Мондиал 2026.

"За мен дойде времето да си взема довиждане", написа Манди в социалните мрежи, след като от март 2014 година насам изигра рекордните 122 мача с националния екип, в които отбеляза 8 попадения.

Алжир отпадна на 1/16-финалите на световното първенство след поражение от Швейцария.