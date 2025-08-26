Капитанът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Русия

ЦСКА 1948 е на път да остане без своя капитан. Отборът от Бистрица ще се лиши от услугите на Емил Ценов. Това собственикът на клуба Цветомир Найеднов, използвайки своя Facebook профил. По непотвърдена информация бранителят, който по-рано през деня бе повикан за първи път в националния отбор, ще продължи своята кариера в руския Оренбург.

23-годишният футболист се озова във втория тим на ЦСКА през януари 2023 година. След това той заигра и в първия състав на отбора, намиращ се в Бистрица. През този сезон Ценов има 6 мача и 1 гол в Първа лига.

Повиканият в националния отбор при мъжете има периоди още в Литекс и Миньор Перник.