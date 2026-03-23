Карина Константинова на ниво, Келтерн продължава с победите в Германия

Баскетболната националка постви имато си сред реализаторите за своя тим.

карина константинова келтерн нямат спиране еврокъп
Карина Константинова бе на висота и помогна на Рутроник Старс Калтерн да се поздрави с 18-и пореден успех в женската Бундеслига. На свой терен българката и нейните съотборнички надвиха Марбург с 87:82 в мач от 21-ия кръг.

Константинова започна сред титулярите и не разочарова. Българската националка постави името си сред реализаторите и се отчете с комплексно представяне. Гардът завърши с 11 точки, 6 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка за 29 минути в игра. При стрелбата си тя бе 3/3 от средно разстояние, 1/6 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Съставът на Матеа Тавич има на сметката си 18 победи и 1 загуба, като продължава да води еднолично във временното класиране на германския елит. На 28 март (събота) Константинова и компания ще приемат Митълдойчер .

Домакините си осигуриха крехко предимство през първото полувреме, спечелено с 47:44. Гостите успяха да постигнат обрат при подновяването на играта, но действащите шампионки на Германия стигнаха до успеха в края.

Макена Мариса наниза 22 точки за Келтерн.

Никола Йокич над всички при успех на Денвър
