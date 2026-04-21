Карлос Алкарас изчаква ключови тестове за контузената китка преди "Ролан Гарос“

Карлос Алкарас очаква резултатите от допълнителните медицински тестове на контузената си китка, преди да вземе окончателно решение дали ще участва на "Ролан Гарос“ следващия месец.

Световният №2 получи травмата още в първия кръг на турнира в Барселона, което го принуди да се оттегли от надпреварата. Последвалите прегледи са показали, че проблемът е по-сериозен от първоначалните прогнози, а испанецът вече пропуска и турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Мадрид.

"Следващият тест ще бъде от решаващо значение. Опитваме се да направим всичко възможно, за да сме сигурни, че възстановяването върви добре. Трябва да бъда търпелив и да изчакаме още няколко дни“, заяви Алкарас.

Откритото първенство на Франция стартира на 24 май, но участието на защитаващия титлата си испанец остава под въпрос. Междувременно той загуби първото място в световната ранглиста, отстъпвайки го на Яник Синер.