Карлос Алкарас подкрепи брат си от трибуните в Мадрид

Карлос Алкарас се появи отново на турнира в Мадрид, но този път извън корта, за да подкрепи по-малкия си брат Хайме Алкарас в надпреварата при юношите до 16 години.

Испанската звезда изгледа на живо двубоя на корт №7, в който 14-годишният Хайме се наложи над сънародника си Пол Мас с 6:3, 6:3. На трибуните присъстваха и други членове на семейство Алкарас, които станаха свидетели на турнирния дебют на младия тенисист.

Появата на Карлос Алкарас идва, след като той се оттегли от "Мадрид Оупън“ заради контузия в дясната китка. Травмата ще го лиши и от възможността да защитава титлата си на Ролан Гарос.

Въпреки отсъствието си от корта, Алкарас остава близо до тениса и показа подкрепа към следващото поколение – включително и в лицето на собствения си брат, който прави първите си стъпки на голямата сцена.