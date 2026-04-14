БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 03:00 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас се завърна към победите на родна земя

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Испанецът атакува трофея в Барселона с успех на старта.

Карлос Алкарас Барселона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас се възстанови от загубата си на финала в Монте Карло от Яник Синер, след като във вторник на турнира в Барселона победи финландеца Ото Виртанен с 6:4, 6:3 и се класира за втория кръг на надпреварата от категория ATP 500.

Алкарас за първи път през сезона заема №2 в ранглистата на ATP, след като отстъпи лидерската позиция на Синер в Княжеството. Въпреки това 22-годишният испанец има шанс да си върне първото място при триумф в Барселона.

В първия си мач на родна земя за годината Алкарас взе медицински таймаут заради проблем с ръката в края на първия сет, но не показа признаци на физически дискомфорт при победата си в първия кръг, продължила 85 минути. Поставеният под №1 ще се изправи срещу Томаш Махач, след като чехът победи Себастиан Баес с 2:6, 6:4, 6:1.

„Страхотно е да се върна и да запиша още една победа пред моята публика в Барселона – това означава всичко за мен. Тази сутрин направих първата си тренировка тук, за да се адаптирам към условията. Те са различни от тези в Монте Карло, но като цяло съм много доволен от начина, по който играх“, каза Алкарас.

Алкарас пази отлични спомени от турнира на клей от категория ATP 500, след като спечели титлата през 2022 и 2023 година. Миналия сезон испанецът достигна до финала, където отстъпи на датчанина Холгер Руне. Тази седмица Алкарас преследва третата си титла за сезона, след като оформи Кариерен Голям шлем с триумфа си на Australian Open и спечели турнира ATP 500 в Доха.

Испанецът ще бъде мотивиран да се завърне към победите в Барселона, след като само преди два дни отстъпи на своя съперник Синер в третия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Свързани статии:

Яник Синер детронира Карлос Алкарас в Монте Карло и е новият №1 в света
Италианецът се наложи над световния №1 в два сета.
Чете се за: 02:35 мин.
#тенис турнир в Барселона 2026 #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
2
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
3
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
4
Преки разговори между Израел и Ливан
5
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН
6
Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Още от: ATP

Александър Зверев стартира трудно, но успешно в Мюнхен
Музети и Де Минор с летящ старт в Барселона Музети и Де Минор с летящ старт в Барселона
Чете се за: 02:12 мин.
Яник Синер благодари на феновете след триумфа в Монте Карло Яник Синер благодари на феновете след триумфа в Монте Карло
Чете се за: 00:45 мин.
Стан Вавринка приключи рано в Барселона Стан Вавринка приключи рано в Барселона
Чете се за: 01:07 мин.
Яник Синер: Би било странно да кажа, че не съм изненадан, трябва ми малко време, за да осъзная какво се е случило Яник Синер: Би било странно да кажа, че не съм изненадан, трябва ми малко време, за да осъзная какво се е случило
Чете се за: 04:27 мин.
Яник Синер детронира Карлос Алкарас в Монте Карло и е новият №1 в света Яник Синер детронира Карлос Алкарас в Монте Карло и е новият №1 в света
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ