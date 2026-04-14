Карлос Алкарас се завърна към победите на родна земя

Карлос Алкарас се възстанови от загубата си на финала в Монте Карло от Яник Синер, след като във вторник на турнира в Барселона победи финландеца Ото Виртанен с 6:4, 6:3 и се класира за втория кръг на надпреварата от категория ATP 500.

Алкарас за първи път през сезона заема №2 в ранглистата на ATP, след като отстъпи лидерската позиция на Синер в Княжеството. Въпреки това 22-годишният испанец има шанс да си върне първото място при триумф в Барселона.

В първия си мач на родна земя за годината Алкарас взе медицински таймаут заради проблем с ръката в края на първия сет, но не показа признаци на физически дискомфорт при победата си в първия кръг, продължила 85 минути. Поставеният под №1 ще се изправи срещу Томаш Махач, след като чехът победи Себастиан Баес с 2:6, 6:4, 6:1.

„Страхотно е да се върна и да запиша още една победа пред моята публика в Барселона – това означава всичко за мен. Тази сутрин направих първата си тренировка тук, за да се адаптирам към условията. Те са различни от тези в Монте Карло, но като цяло съм много доволен от начина, по който играх“, каза Алкарас.

Алкарас пази отлични спомени от турнира на клей от категория ATP 500, след като спечели титлата през 2022 и 2023 година. Миналия сезон испанецът достигна до финала, където отстъпи на датчанина Холгер Руне. Тази седмица Алкарас преследва третата си титла за сезона, след като оформи Кариерен Голям шлем с триумфа си на Australian Open и спечели турнира ATP 500 в Доха.

Испанецът ще бъде мотивиран да се завърне към победите в Барселона, след като само преди два дни отстъпи на своя съперник Синер в третия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.