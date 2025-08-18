Карлос Алкарас спечели титлата в Синсинати след отказване на Яник Синер

Карлос Алкарас спечели титлата на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати с награден фонд от 9.193 милиона щатски долара. Успехът му дойде след отказване на неговия опонент на финала Яник Синер при резултат 5:0 гейма в полза на испанеца. Оттеглянето дойде заради изтощение, вероятно предизвикано от вирус.

Двубоят противопостави първите двама тенисисти в световната ранглиста. Срещата започна с пробив на нула за "Карлито". До края на сблъсъка лидерът в световната ранглиста спечели едва осем разигравания.

"Много, много съжалявам, че ви разочаровам. От вчера не се чувствах добре. Мислех, че ще се подобря през нощта, но се оказа по-зле. Опитах се да изляза, опитах се да играя, но не можах да понеса повече, така че много съжалявам", каза Синер на феновете.

Карлос Алкарас спечели шестата си титла за сезона след само 23 минути игра на корта. Яник Синер не успя да защити титлата си от миналата 2024 г. Алкарас е третият испанец, който триумфира на турнира след Карлос Моя през 2002 г. и Рафаел Надал през 2013 г. С 22-ия си трофей на ниво АТР тур и първи в Синсинати, Алкарас също даде тласък на стремежа си към №1 в края на годината.

С поражението си пък Синер спря серията от 26 победи на твърди кортове и сега ще опита да се възстанови бързо преди защитата на титлата си от Откритото първенство на САЩ.