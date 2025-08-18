БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас спечели титлата в Синсинати след отказване на Яник Синер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Резултатът бе 5:0 гейма в полза на испанеца при отказването на италианеца.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас спечели титлата на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати с награден фонд от 9.193 милиона щатски долара. Успехът му дойде след отказване на неговия опонент на финала Яник Синер при резултат 5:0 гейма в полза на испанеца. Оттеглянето дойде заради изтощение, вероятно предизвикано от вирус.

Двубоят противопостави първите двама тенисисти в световната ранглиста. Срещата започна с пробив на нула за "Карлито". До края на сблъсъка лидерът в световната ранглиста спечели едва осем разигравания.

"Много, много съжалявам, че ви разочаровам. От вчера не се чувствах добре. Мислех, че ще се подобря през нощта, но се оказа по-зле. Опитах се да изляза, опитах се да играя, но не можах да понеса повече, така че много съжалявам", каза Синер на феновете.

Карлос Алкарас спечели шестата си титла за сезона след само 23 минути игра на корта. Яник Синер не успя да защити титлата си от миналата 2024 г. Алкарас е третият испанец, който триумфира на турнира след Карлос Моя през 2002 г. и Рафаел Надал през 2013 г. С 22-ия си трофей на ниво АТР тур и първи в Синсинати, Алкарас също даде тласък на стремежа си към №1 в края на годината.

С поражението си пък Синер спря серията от 26 победи на твърди кортове и сега ще опита да се възстанови бързо преди защитата на титлата си от Откритото първенство на САЩ.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Карлос Алкарас #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се...
Какви са щетите след пожара в Българово?
4
Какви са щетите след пожара в Българово?
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
5
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
6
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Тенис

Александър Донски победи №278 в света на старта на турнира ATP Чаланджър 75 в София
Александър Донски победи №278 в света на старта на турнира ATP Чаланджър 75 в София
Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Василев се класира за втория кръг на турнира ATP Чалънджър 75 в София Александър Василев се класира за втория кръг на турнира ATP Чалънджър 75 в София
Чете се за: 02:10 мин.
Пьотр Нестеров не успя да влезе в основната схема на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София Пьотр Нестеров не успя да влезе в основната схема на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София
Чете се за: 01:25 мин.
Новата класика се пренася в Синсинати – Синер срещу Алкарас на пореден голям финал Новата класика се пренася в Синсинати – Синер срещу Алкарас на пореден голям финал
Чете се за: 05:07 мин.
Жасмин Паолини достигна до първия си финал в Синсинати Жасмин Паолини достигна до първия си финал в Синсинати
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР) Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
По света
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър 8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Всеки шести пенсионер в България продължава да работи и след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"В къща без олио не може": Защо поскъпва?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ