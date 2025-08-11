БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Карлос Алкарас загуби сет, но спечели първия си мач на Мастърса в Синсинати

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Вторият в световната ранлиста испанец се наложи над босненеца Дамир Джумхур.

Снимка: БГНЕС
Карлос Алкарас загуби сет в първия си мач на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, но успя приключи с победа. Испанецът се наложи над босненеца Дамир Джумхур, № 56 в световната ранглиста с 6:1, 2:6, 6:3.

Въпреки това Алкарас, който излезе на корта след триседмично отсъствие от тура след финала на Уимбълдън, не остави съмнение в крайния успех, макар във втория сет да допусна 13 непредизвикани грешки, а Джумхур да реализира и двете си точки за пробив (100% успех от две възможности).

В третия испанецът се върна в играта бързо и поведе с 4:1. След това допусна пробив за 4:3, преди да натисне газта отново и да вземе следващите два гейма и да затвори мача.

Алкарас прекара само 1:43 на корта, но показа увереност в решителните моменти.

„Чувствам се сякаш бях на влакче в увеселителен парк. Изпитвах ту хубави чувства, ту лоши чувства. Всичко, което мога да кажа, е, че съм щастлив да постигна победата накрая. Беше малко сложно. Дамир играе наистина умен тенис и аз трябва да бъда наистина фокусиран и готов за това“, обясни вторият в ранглистата.

„Утре ще почивам, за да си върна самочувствието и дано бъда готов за следващия кръг", добави той.

В третия кръг Алкарас ще играе със сърбина Хамад Меджедович, който елиминира поставения под номер 26 в схемата Талон Грийкспор от Нидерландия след 6:4, 7:6(3).

Третият в схемата Александър Зверев записа експресна победа. Шампионът от 2021 година се нуждаеше от едва 67 минути, за да елиминира Нинеш Басавареди от САЩ след 6:3, 6:3.

Изненадващо от надпреварата обаче отпадна друг руснак Даниил Медведев. Бившият номер 1 в света отстъпи след 7:6(0), 4:6, 1:6 пред Адам Уолтън от Австралия. За Медведев, който спечели турнира в Синсинати през 2019 година, това е четвърта загуба в последните му седем мача.

За Уолтън пък това е първа победа в кариерата над играч от топ 20 в ранглистата. В следващия кръг Уолтън ще срещне чеха Иржи Лехечка.

#Мастърс 1000 в Синсинати #тенис турнир в Синсинати 2025 #Карлос Алкарас

