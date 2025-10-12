Карлос Насар се прибра като герой: „Мога да вдигна целия свят!“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар беше посрещнат като истинска звезда на летище „Васил Левски“ след поредния си световен триумф. Гайди, питка и лавров венец очакваха трикратния световен шампион, който пристигна у дома с медала в ръка и усмивка на лице.

„Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Радвам се, че изпълних обещанието си“, каза Насар, поздравен от десетки фенове и приятели.

Щангистът призна, че не е вдигал повече от 210 кг по време на подготовката, но на състезанието е направил точно толкова, колкото е било нужно, за да победи. „Иранците бяха силни, но не успяха да ме настигнат.Малко ме разклатиха на изхвърлянето, но на изтласкването нямаше шанс“, разказа той.

Карлос разкри и как легендата Пирос Димас му е дал увереност преди решителния опит:

„Дойде и ми каза: ‘Искам да съм спокоен — ти си най-добрият на изтласкването’.“
Въпреки болките в раменете, шампионът е категоричен, че няма да спира тренировки. „Дори и без състезания, ще продължа да се готвя. Имам доверие на треньора Асен Златев – работата с него ми действа страхотно.“

Амбицията му е ясна:

„Надявам се през 2028 г. да стана двукратен олимпийски шампион.“
Карлос Насар – млад, уверен и готов да покори света… отново.


