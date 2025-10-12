Карлос Насар се прибра като герой: „Мога да вдигна целия свят!“



Българският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар беше посрещнат като истинска звезда на летище „Васил Левски“ след поредния си световен триумф. Гайди, питка и лавров венец очакваха трикратния световен шампион, който пристигна у дома с медала в ръка и усмивка на лице.

„Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Радвам се, че изпълних обещанието си“, каза Насар, поздравен от десетки фенове и приятели.

Щангистът призна, че не е вдигал повече от 210 кг по време на подготовката, но на състезанието е направил точно толкова, колкото е било нужно, за да победи. „Иранците бяха силни, но не успяха да ме настигнат.Малко ме разклатиха на изхвърлянето, но на изтласкването нямаше шанс“, разказа той.

Карлос разкри и как легендата Пирос Димас му е дал увереност преди решителния опит:

„Дойде и ми каза: ‘Искам да съм спокоен — ти си най-добрият на изтласкването’.“

Въпреки болките в раменете, шампионът е категоричен, че няма да спира тренировки. „Дори и без състезания, ще продължа да се готвя. Имам доверие на треньора Асен Златев – работата с него ми действа страхотно.“

Амбицията му е ясна:

„Надявам се през 2028 г. да стана двукратен олимпийски шампион.“

Карлос Насар – млад, уверен и готов да покори света… отново.

