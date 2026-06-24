Карлош Кейрош критикува съдийските стандарти на Мондиал 2026

Селекционерът на националния тим по футбол на Гана Карлош Кейрош критикува съдийските стандарти на Световното първенство, предполагайки, че ВАР-реферите вероятно са били на почивка за кафе по време на спорен момент при равенството 0:0 срещу Англия.

Опитният специалист беше разгневен, след като тимът му не получи това, което той определи като „чиста дузпа и червен картон“.

„Не съм сигурен, че системата за видеоарбитраж-ВАР все още работи на Мондиал 2026. Все още имаме ВАР? Работи ли? Имам известни съмнения. Имахме си шансовете до степен, че те имат късмет. Те имат голям късмет. За пореден път ВАР отиде на кафе“, заяви Карлош Кейрош, цитиран от Goal.com.

„Естествено и аз бих искал да си пия кафе от време на време, но имаше чиста дузпа и червен картон. Имате ли някакви съмнения относно това? Вие, които гледахте мача, имате ли някакви съмнения относно това или само аз бях в мача? Съжалявам за сарказма си, но ако кажа тези неща сериозно, ще ме накажат, така че се надявам да разберете, че се шегувам“, добави старши треньорът на държавния състав на Гана.

Кейрош обясни и разгорещена ситуация с английския национал Джуд Белингам:

„Намерението ми беше да му кажа да се успокои след този шпагат, който направи. Може би имаше втори жълт картон, защото той уцели с крак нашия играч. Той реагира лошо с някои лоши думи и затова започна всичко.“