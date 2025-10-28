БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа

bnt avatar logo от БНТ
Трите елитни клуба се класира за осминафиналите за Купата на България.

Рилски Спортист - Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Представителите на Първа лига - Локомотив (София), Спартак (Варна) и Добруджа се класираха за осминафиналите за Купата на България.

Новакът в елита Добруджа записа най-внушителната победа в срещите от 1/16-финалите след успех със 7:2 при гостуването на третодивизионния Бдин (Видин). С хеттрик за тима от Добрич се отличи Айкут Рамадан, два гола добави Милчо Ангелов, а по един вкараха Джонатан Куеро и Лукас Кардозо.

Столичният Локомотив срещна сериозни трудности на стадион „Искър“ в Самоков, но успя да се наложи с 3:2 срещу местния Рилски спортист. Двубоят отиваше към продължения, но в последната минута Кауе Карузо вкара победния гол за Локо.

Домакините поведоха с гол на Венцислав Христов в 6-а минута, но „железничарите“ изравниха до почивката чрез Садио Дембеле. Нов гол на Христов отново даде аванс на Рилски, но юношата на Левски Патрик-Габриел Галчев изравни в 65-а минута, а Карузо донесе успеха на Локомотив в края на мача.

Спартак (Варна) не срещна проблеми и спечели с 3:1 при гостуването на Ямбол. Луис Пахама, Даниел Халачев и Иван Алексиев бяха точни за „соколите“, а почетен гол за Ямбол вкара Георги Динков десет минути преди края.

В първия мач от днешната програма по-рано Ботев (Пловдив) спечели с 4:0 срещу втородивизионния Спартак (Плевен).

#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Добруджа #ПФК Локомотив София #ПФК Спартак Варна

