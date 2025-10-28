Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
"Канарчетата" спечелиха гостуването си на втородивизионния Спартак Плевен.

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Пловдив победи втородивизионния Спартак Плевен с 4:0 в първия мач от 1/16-финалите на Купата на България. По два гола в двете полувремена донесоха успеха на пловдивчани.

Представителите на елита наложиха контрол над играта още от началото на срещата и не след дълго материализираха предимството си. В 9-ата минута пловдивчани получиха дузпа за шпагат на Монир Ал Бадарин в краката на Самуел Калу. Никола Илиев откри резултата от бялата точка.

В края на първото полувреме "жълто-черните" заслужено удвоиха преднината си. Никола Илиев изведе Самуел Калу в наказателното поле. Нигериецът финтира противников защитник и стреля в далечния ъгъл за 2:0.

След почивката възпитаниците на Иван Цветанов продължиха да бележат. Никола Салдо засече с глава центриране на задна греда от пряк свободен удар на Андрей Йорданов.

"Канарчетата" можеха да нанесат нов удар в следващата си атака, но Франклин Маскоте стреля в напречната греда.

Контраатака донесе четвъртото попадение за гостите в срещата. Илиян Илиев изби удар на Тайлсон, но топката се върна в краката на бразилеца. Полузащитникът я насочи към опразнената врата, където резервата Димитър Митков се разписа от непосредствена близост.

#Купа на България по футбол 2025/26 #Спартак Плевен #Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

