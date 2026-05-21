Късна атака донесе победа за Алек Сегерт в 12-ия етап от Джиро д’Италия

Белгиецът изненада фаворитите в спринта, Еулалио запази розовата фланелка

Белгийският колоездач Алек Сегерт от тима на "Бахрейн Викториъс“ спечели 12-ия етап от Джиро д'Италия. Той се състоеше в 175-километровия преход от Империя до Нови Лигуре в региона Пиемонт.

23-годишният състезател стигна до успеха след отлично преценена късна атака, с която успя да изненада фаворитите в спринта и да пресече финалната линия с време от 3:53:00 часа. „Победата е най-хубавото чувство“, заяви Сегерт след финала.

Втори завърши неговият сънародник Тун Аертс със същото време, а трети се нареди уругваецът Томас Силва, който продължава силното си представяне в тазгодишното издание на надпреварата.

Етапът започна с ранно откъсване на петима колоездачи, сред които и белгиецът Йеле Гийнс, но те бяха неутрализирани преди първото по-сериозно изкачване – Коле Джово. Впоследствие темпото се повиши, а отборът на „Movistar“ се опита да подготви почвата за спринт с Орлуис Аулар.

Тежките изкачвания в средата на трасето обаче разкъсаха колоната и оставиха извън основната група някои от водещите спринтьори, включително Джонатан Милан и Пол Мание. Така финалът изглеждаше отворен за нови сценарии.

Точно в този момент Сегерт предприе решителната си атака – около три километра преди финала. Белгиецът успя да се откъсне и да задържи минималния си аванс до края.

"Мислех за тази атака още от снощи. Знаех точно къде да тръгна и състезанието се разви перфектно за мен. Спринтьорите бяха на предела си и се възползвах максимално“, добави победителят.

В генералното класиране начело остава португалецът Афонсо Еулалио с общо време от 48:10:38 часа. Той води с 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор и с 2:03 минути пред нидерландеца Тимен Аренсман.

Вингегор запазва първото място и в класирането при катерачите със 111 точки, следван от испанеца Диего Севиля с 60.

