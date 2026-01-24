Късна дузпа донесе победа на Валенсия в оспорван двубой с Еспаньол

С гол на белгиеца Ларджи Рамазани от дузпа в добавеното време Валенсия победи Еспаньол с 3:2 у дома в 21-ия кръг на испанското първенство.

Уго Дуро и Ерай Джемерт реализираха другите попадения за Валенсия, а за Еспаньол точни бяха Рамон Тератс и автогол на Хосе Мануел Копете.

Двубоят вървеше към равенство, но в последния момент Рубен Санчес извърши нарушение и реферът посочи бялата точка, а Рамазани не остави шансове на вратаря на Еспаньол, носейки трите точки за домакините.

Победата е втора поредна за Валенсия и тимът събра 23 точки, което изкачи тима на 13-то място в таблицата на Ла Лига. Еспаньол има 34 точки и е на пето място.