Катастрофа на АМ "Тракия" край Пазарджик, двама са в болница

Пътнотранспортно произшествие между цистерна и лек автомобил е станало на 76-ия километър от автомагистрала „Тракия“ в платното по посока за София.

По информация на говорителя на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов при инцидента няма загинали участници. За преглед в МБАЛ-Пазарджик са транспортирани двамата водачи.

Сигналът за катастрофата е подаден малко след 15:00 часа на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на Пътна полиция, аварийно-спасителен екип на пожарната и екип на Спешна помощ.

В резултат на инцидента извън пътното платно се е преобърнал товарният автомобил.

Движението по автомагистралата не е спирано. То се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от екипи на Пътна полиция на място.