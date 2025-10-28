Казийски и Соколов нанесоха тежък удар на турския вицешампион

Българските волейболисти Матей Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха втора победа в турския елит. Воденият от Радостин Стойчев тим надигра вицешампиона Галатасарай ХДИ (Истанбул) в състава с 3:0 (25:23, 25:20, 27:25) в среща от втори кръг.

Халкбанк е трети в таблицата с 5 точки (2 победи), Галатасарай е шести с 3 точки (1 победа, 1 загуба).

Казийски се отчете с 15 точки (1 ас, 1 блокада), като бе най-резултатен. Соколов добави 13 точки (2 аса, 2 блокади). Йоанди Леал се отчете 11 точки (2 аса, 1 блокада).

За съперника Стивън Маар се отличи с 15 точки (1 ас), 14 точки записа Жан Патри (1 ас, 1 блокада).