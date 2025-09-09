БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Кейн: Справихме се с расистките обиди в България, срещу Сърбия няма да е по-различно

Спорт
Англичаните излизат тази вечер на "Мала Маракана" в търсене на пета поредна победа в квалификациите.

Хари Кейн
Снимка: БТА
Хари Кейн разкри, че Англия е провела среща относно потенциални расистки обиди, които може да получи при гостуването си на Сърбия в световна квалификация тази вечер. Той обеща да "направи всичко необходимо", ако се стигне до подобна ситуация в Белград.

Припомняме, че Кейн беше част от състава на "Трите лъва" по време на мача с България в София през 2019, когато срещата на няколко пъти беше спирана временно заради расизъм.

"Имахме среща, обсъдихме протоколите, по-скоро от гледна точка на УЕФА. Не ни харесва да говорим за това, искаме да се фокусираме върху мача и това как да победим Сърбия на терена. Подготвени сме да направим това, което протоколите на УЕФА ни позволят да направим. Мисля, че се справихме добре с расистките обиди на мача с България. Сега няма да е по-различно", коментира нападателят на Байерн Мюнхен.

Англичаните излизат тази вечер на "Мала Маракана" в търсене на пета поредна победа в квалификациите.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Сърбия по футбол #Национален отбор на Англия по футбол #Хари Кейн

