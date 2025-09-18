БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на ЦСКА все пак пое отговорност за загубата от Арда.

Александър Тунчев, Душан Керкез
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез се извини на феновете след поражението 0:1 от Арда. Керкез пое цялата отговорност за представянето на футболистите на ЦСКА в този мач, но не пожела да подаде оставка.

"Очаквахме този мач да имаме по-добра енергия от Септември. Всички мислехме така, за мен днес много лош мач, специално за нас. За този мач е моя отговорност. От първата до последната минута нищо не беше както трябва и това е моя отговорност", коментира специалистът.

"Трябва да анализирам този проблем със създаването на ситуациите. Извинявам се на феновете. Очаквах много повече от всички, от мен, но понякога има и такива срещи, в които нищо не върви. Не е нищо ново с оставките в ЦСКА, така е било и преди, няма какво да кажа - извинявам се на феновете, много лош мач. Поемам цялата отговорност за това днес. Очаквахме последните дни на тренировки, че ще бъдем по-добре. Футболът обаче не ти дава да планираш всичко. Футболът е хубав спорт, защото не винаги 1+1 е 2", каза още той.

"Трябва да вярвам у себе си повече и да не слушам много неща, които се говорят и пишат за футболистите. Не че някой нещо ми е казвал. Трябва да вярвам повече в себе си. Очаквах повече енергия от футболистите. Отбор, който побеждава, не се променя и това беше моята грешка днес. Винаги се учиш повече от лошите резултати, от добрите не учиш нищо. Всички трябва да се съберем и погледнем за тази ситуация. Тя е така две години - много негативи, но не искам да отварям други теми", завърши Керкез.

Свързани статии:

Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута
Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута
Кърджалии прекъснаха серията си от четири поредни мача от...
Чете се за: 02:52 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
5
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез
Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез
Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута
Чете се за: 02:52 мин.
Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона
Чете се за: 01:57 мин.
Веласкес: Повишила се е увереността, но сме здраво стъпили на земята Веласкес: Повишила се е увереността, но сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ