Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез се извини на феновете след поражението 0:1 от Арда. Керкез пое цялата отговорност за представянето на футболистите на ЦСКА в този мач, но не пожела да подаде оставка.

"Очаквахме този мач да имаме по-добра енергия от Септември. Всички мислехме така, за мен днес много лош мач, специално за нас. За този мач е моя отговорност. От първата до последната минута нищо не беше както трябва и това е моя отговорност", коментира специалистът.