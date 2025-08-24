Керкез определи група от 21 футболисти за мача с ЦСКА 1948

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой срещу ЦСКА 1948 от шестия кръг на Първа лига.

Мачът на Националния стадион "Васил Левски" ще започне в 20:15 часа.

Отборът на ЦСКА заема 14-а позиция във временното класиране с 3 точки и без победа от четири изиграни срещи.

Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Марин Орлинов, Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Браян Кордоба, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Илиан Антонов, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой и Йоан Борносузов.